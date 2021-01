UE a desemnat zonele "rosu-inchis", unde se aplica restrictii anti-COVID mai severe

Este vorba despre o noua cartografiere a celor mai afectate zone de COVID-19 si de stabilirea unor restrictii de circulatie mai stricte in aceste regiuni.Comisia a prezentat luni recomandari impotriva amenintarii noilor variante ale SARS-CoV-2 - cu caracter neconstrangator - vizand "sa descurajeze puternic deplasarile considerate neesentaile, dar care sa evite totodata inchiderea frontierelor sau interdictii generale de calatorie".Ea vrea sa adauge o noua categorie de zone pe harta sanitara europeana publicata saptamanal de catre agentia insarcinata cu supravegherea pandemiei - ECDC.Aceste zone "rosu inchis" corespund zonelor in care rata incidentei COVID-19 este mai mare sau egala cu 500 de cazuri la 100.000 de locuitori timp de 14 zile.In aceste zone cu risc ridicat, testele si carantina se aplica inclusiv in cazul unor calatorii considerate esentiale. Unele derogari sunt insa prevazute, in cazul locuitorilor zonelor de frontiera si lucratorilor din domeniul transportului.Potrivit unei harti preliminare a ECDC, la care AFP scrie ca a avut acces joi, 14 tari din UE au cel putin o zona clasata "rosu aprins".Citeste si: Vaccinul anti-Covid-19 Johnson & Johnson are o eficienta de 72% in Statele Unite si o eficienta medie de 66% la nivel global Comisia incearca sa coordoneze masurile statelor membre UE, care vor sa evite o reeditare a scenariului din primavara - cand inchiderea frontierelor in cascada a antrenat un haos in circulatia persoanelor si marfurilor in UE si in spatiul Schengen. Portugalia - care detine presedintia semstriala a UE - a precizat in cadrul acestei reuniuni a ambasadorilor ca sunt posibile masuri nationale complementare, potrivit unei surse diplomatice.Aceasta tara - in care contaminarile cu noul coronavirus au "explodat" - a decis joi sa interzica toate calatoriile in strainatate considerate neesentiale, pe o perioada de 15 zile. Belgia a luat aceeasi masura - de miercuri si pana la 1 martie.Citeste si: A doua amanare a persoanelor programate in a doua etapa. Vaccinarea persoanelor sub 65 de ani, amanata cu doua saptamani Germania analizeaza, la randul sau, o reducere drastica a traficului aerian cu tari pe care le considera cel mai afectate de noi variante ale noului cornavirus, intre care se afla si Portugalia.Comisarul european al Justitiei, belgianul Didier Reynders, a raspuns vineri, cand a fost intrebat despre masura adoptata de catre tara sa, ca faptul ca se aplica in mod general - fara sa tina cont de situatia sanitara din zona de provenienta sau de destinatie - "nu este conforma" recomandarilor."Ne-ar placea ca (aceasta masura) sa nu fie prelungita si mai ales ca, daca se iau masuri, sa se integreze mai bine in recomandari", a declarat el postul La Premiere (RTBF).