Rusia ar putea livra 100 de milioane de doze de vaccin Sputnik V daca va fi aprobat in Uniunea Europeana

Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) a inceput in martie evaluarea vaccinului Sputnik V , dezvoltat in Rusia, in vederea unei posibile autorizari, scrie Digi24."Daca este aprobat - probabil dupa luna iunie - am putea livra circa 100 de milioane de doze pentru 50 de milioane de persoane din UE in termen de trei, patru luni", a declarat Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investitii Directe, pentru presa germana. Oricare va fi decizia AEM, Rusia are incredere ca, dupa Ungaria si alte state din Uniunea Europeana vor aproba folosirea Sputnik V. Ar putea chiar din aprilie sa inceapa livrarea vaccinurilor catre astfel de tari.Kirill Dmitriev a mai declarat ca acest vaccin anti-COVID19 va fi produs in Germania si in alte tari din UE. Conform expertilor, vaccinul Sputnik V are o rata de eficacitate de 91% impotriva virusului. Germania se numara printre tarile care vor sa achizitioneze vaccinul, in caz ca va fi autorizat in UE."In ceea ce priveste vaccinul rusesc, consider ca orice vaccin autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului ar trebui utilizat in UE", a declarat Angela Merkel . Inainte sa fie autorizat in UE, Sputnik V a fost acceptat deja in Ungaria, Cehia si Slovacia. Austria si-a propus sa comande vaccinul si eventual sa il produca pe teritoriul tarii, dar doar dupa aprobarea la nivel european."Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa si acestea pot fi produse aici, Austria va incerca cu siguranta sa puna la dispozitie capacitatile sale de productie in companiile nationale corespunzatoare pentru aceste vaccinuri", spunea, la inceputul lunii februarie, Sebastian Kurz, cancelarul Austriei.