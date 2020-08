100 de persoane infectate dupa ce au participat la o slujba religioasa in Ohio

Guvernatorul a anuntat ca va trimite scrisori la biserici, moschei si sinagogi pentru a-i informa pe oameni cu privire la riscurile pentru sanatate, in aceasta perioada."Virusul s-a raspandit cu o viteza uluitoare", a declarat Mike DeWine, guvernatorul statului Ohio, potrivit CNN.In Ohio, si elevii sunt obligati sa poarte masti de protectie la scoala, cu cateva exceptii."Este vital ca, de fiecare data cand oamenii participa la astfel de intruniri, sa poarte masti, sa exerseze distantarea sociala, sa se spele pe maini, iar la interior, responsabilii sa se asigure ca exista o ventilatie buna", a spus el.In cazul din Ohio, barbatul de 56 de ani a infectat 53 de persoane care participau la slujba, iar 18 dintre acestia au raspandit virusul printre membrii familiei si in comunitate. In total, 91 de oameni au fost infectati.