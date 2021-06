Tragedie in India. Cel putin 11 morti, intre care 7 copii, in urma prabusirii unei cladiri in Mumbai

Sezonul musonic a debutat mai devreme in acest an

Mai multe persoane s-ar putea afla in continuare sub daramaturi, iar operatiunile de cautare si salvare sunt in curs de desfasurare, a declarat un reprezentant al unei organizatii civice.Cladirea care s-a prabusit era situata intr-o mahala din suburbia Malad din Mumbai.Drumuri si piete din Mumbai au fost inundate, iar circulatia unora dintre autobuzele si trenurile locale a fost intrerupta miercuri, dupa sosirea primelor ploi din sezonul musonic in capitala financiara a Indiei, un oras deja grav afectat de pandemia de COVID-19.Sezonul musonic a debutat mai devreme in acest an in Mumbai. Biroul de meteorologie a emis coduri rosii de vreme severa pentru acest oras si districtele invecinate Thane, Raigad si Palghar, in contextul in care alte ploi torentiale sunt prognozate pentru urmatoarele 48 de ore.Sezonul musonic creeaza de obicei blocaje impresionante in Mumbai, un oras construit pe tarmul Marii Arabiei, din cauza inundatiilor ample provocate de ploile torentiale. Decesele rezidentilor sunt adeseori cauzate de prabusirea unor locuinte, electrocutare si inec.