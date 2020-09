11 morti intr-un incendiu provocat de o explozie la o moschee, in Bangladesh

Explozia s-a produs vineri seara cand credinciosii musulmani erau pe cale sa-si incheie rugaciunile la Baitus Salat Jame Masjid in districtul Narayanganj, la aproape 25 de kilometri sud de Dacca, a declarat ofiterul de politie Zayedul Alam.El a adaugat ca 37 din cele 40 de victime cu rani grave au fost transportate urgent la institutul specializat in chirurgie plastica si arsuri din Dacca.In timpul noptii, 10 persoane au murit la spital, a declarat reporterilor medicul Partha Sankar Paul.Un baiat de sapte ani care avea arsuri pe aproape 95% din suprafata corpului a murit la cateva ore dupa ce a fost internat in spital, potrivit lui Samanta Lal Sen, seful institutului.El a declarat anterior reporterilor ca majoritatea victimelor se aflau in stare critica.Imaginile televiziunii aratau rude ale decedatilor plangand in afara spitalului.Membri ai Serviciului de Pompieri si Aparare Civila, care au stins focul si au salvat victimele, au declarat ca o scurgere de gaz ar fi putut provoca explozia."In primul rand, banuim ca gazul acumulat dintr-o teava sub moschee ar fi putut provoca explozia", a declarat responsabilul echipei de stingere a incendiilor Abdullah Al Arefin.Sase aparate de aer conditionat din interiorul moscheii de asemenea au explodat, a adaugat el, precizand ca a fost lansata o ancheta pentru a determina cauza accidentului.O unitate de politie pentru eliminarea bombelor a colectat de asemenea dovezi la fata locului pentru a examina natura exploziei.