Atentat sangeros in Afganistan. O bomba a aruncat in aer un autobuz plin cu calatori

Armistitiul, dupa cel mai sangeros atac

Explozii in fata institutiei scolare

Atentatul - in care au fost ranite alte 28 de persoane - a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in provincia Zabul (sud-est), a declarat presei un purtator de cuvant al ministerului, Tareq Arian.Talibanii au anuntat luni un armistitiu de trei zile, cu ocazia Eid al-Fitr, sarbatoarea musulmana care marcheaza incheierea Ramadanului, la doua zile dupa un atentat vizand o scoala, soldat cu peste 50 de morti - majoritatea fete -, pe care Guvernul li l-a imputat."Ordonam mujahedinilor din Emiratele Islamice (talibane) sa inceteze orice atacuri vizand inamicul in toata tara, din prima in a tria zi de Eid (al-Fitr)", o sarbatoare a carei data este stabilita in functie de poziitia Lunei, au anuntat intr-un comunicat insurgentii.Eid al-Fitr urmeaza sa inceapa miercuri sau joi . "Dar daca inamicul da vreum asalt sau comite vreun atac impotriva voastra in aceste zle, sa fiti pregatiti sa va protejati si sa va aparati viguros pe voi si teritoriile voastre", indeamna ei.Anuntarea armistitiului are loc dupa cel mai sangeros atac din ultimul an in Afganistan, care a vizat sambata o scoala de fete.In general, Guvernul raspunde decretand la randul sau un armistitiu."Salutam acest anunt (...). Republica islamica este de asemenea pregatita si va face un anunt in curand", a anuntat un purtator de cuvant al negociatorului-sef Abdullah Abdullah, Fraidon Khawzon.O serie de explozii a avut loc in fata institutiei scolare, situata intr-un cartier cu populatie siita hazara, vizata adesea de sunniti extremisti, in vestul capitalei afgane, in contextul in care multi locuitoriisi faceau cumparaturi.Peste 50 de persoane - majoritatea liceene - au fost ucise, iar alte aproximativ 100 ranite.Talibanii neaga orice implicare in acest atentat, care a avut loc pe fondul retragerii celor 2.500 de militari americani stationati in aceasta tara devastata de 20 de ani de razboi , in continuare prada violentelor.