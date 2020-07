11 romani care lucreaza la o ferma din Borken, Germania, au fost infectati cu noul coronavirus

MAE mai precizeaza ca persoanele infectate sunt asimptomatice si au fost izolate de restul lucratorilor, fiindu-le asigurate alimente si alte bunuri necesare. Totodata, angajatorul a mentionat ca, in cursul zilei de miercuri, a fost efectuata o noua testare, rezultatele urmand a fi comunicate in zilele urmatoare."In contextul informatiilor aparute in presa germana cu privire la aparitia unor cazuri de infectare cu COVID-19 in cadrul unei ferme din localitatea Borken, Republica Federala Germania, Consulatul General al Romaniei la Bonn s-a autosesizat si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale si pe langa compania angajatoare, pentru a obtine mai multe informatii cu privire la cetatenia, identitatea si starea de sanatate a persoanelor in cauza", a transmis MAE vineri, intr-un comunicat de presa remis News.ro.Sursa citata mai spune ca, potrivit informatiilor preliminare comunicate de catre compania angajatoare reprezentantilor oficiului consular, la ferma isi desfasoara activitatea aproximativ 120 de cetateni romani, 11 dintre acestia fiind depistati pozitiv pentru infectia cu COVID-19. Persoanele infectate sunt asimptomatice si au fost izolate de restul lucratorilor, fiindu-le asigurate alimente si alte bunuri necesare. Totodata, angajatorul a mentionat ca, in cursul zilei de 22 iulie a.c., a fost efectuata o noua testare, rezultatele urmand a fi comunicate in zilele urmatoare.Conform acelorasi informatii comunicate de catre compania angajatoare, la nivelul intregii societati agricole a fost instituita masura carantinei, fiind implementate imediat masuri de distantare sociala, conform normelor de siguranta si preventie.Pana la acest moment, Consulatul General al Romaniei la Bonn nu a primit solicitari de asistenta consulara din partea lucratorilor care isi desfasoara activitatea la ferma respectiva. Consulatul General al Romaniei la Bonn continua dialogul cu autoritatile locale si este pregatit sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile germane, in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca "cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Bonn: 0049 228 68 38 135, 0049 228 68 38 211, 0049 228 68 38 244, 0049 228 68 38 254, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al consulatului: 0049 1735757585", mai arata sursa mentionata.