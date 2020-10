VIDEO 13 morti si 40 de oameni disparuti dupa ce taifunul Molave a lovit Vietnamul

Lives lost, dozens missing and thousands of homes destroyed. Storm Molave has made landfall in central #Vietnam and is causing chaos. Stay safe Vietnam, the #storm is forecast to weaken later tonight. pic.twitter.com/xidXuHHUTo - Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) October 28, 2020

Pana joi dimineata, 13 persoane si-au pierdut viata in urma producerii a doua alunecari de teren in provincia Quang Nam, iar alte 40 sunt in continuare date disparute."Putem prognoza traseul furtunii sau cantitatea de precipitatii (pe care o aduce), dar nu putem prevedea cand se vor produce alunecari de teren", a declarat intr-un comunicat vicepremierul Trinh Dinh Dung, inainte de a adauga ca drumurile de acces spre zona unde au avut loc alunecarile de teren au fost ingropate sub noroi.Taifunul Molave, descris de autoritati drept cea mai puternica furtuna care a lovit Vietnamul in ultimii 20 de ani, a atins uscatul miercuri in provinciile de coasta Quang Nam si Quang Ngai in jurul orei locale 11.00 (04.00GMT).Insotit de viteze ale vantului de pana la 135 de kilometri la ora, taifunul a dezradacinat copaci si a avariat acoperisurile a peste 88.000 de case, potrivit unei declaratii a guvernului.Doua barci de pescuit s-au scufundat marti seara, in timp ce incercau sa caute adapost, 26 de pescari fiind dati disparuti, potrivit presei locale.Provinciile centrale de la Nghe An la Quang Binh au fost avertizate sa se pregateasca pentru ploi torentiale pana duminica. Cu o cantitatea de precipitatii preconizata sa atinga 700 de milimetri, riscul de inundatii si de alunecari de teren este extrem de ridicat.Provinciile centrale ale tarii s-au confruntat deja cu inundatii istorice, cel putin 130 de persoane pierzandu-si viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren intre 6 si 25 octombrie.