Peste 160 de caini, descoperiti intr-o casa din Japonia

Animalele infestate cu paraziti au fost descoperite intr-o casa de 30 de metri patrati din orasul Izumo, situat in vestul Japoniei, la jumatatea lunii octombrie, dupa sesizari primite din partea vecinilor, a declarat Kunihisa Sagami, directorul grupului pentru apararea drepturilor animalelor Dobutsukikin.Cainii traiau inghesuiti pe rafturi, sub mese si pe scaune."Toata podeaua era ocupata de caini si intreg spatiul, cat vedeai cu ochii, era acoperit cu fecale", a precizat Sagami.Autoritatile sanitare au efectuat o vizita in locuinta in urma cu sapte ani dupa ce au fost sesizate de vecini in legatura cu zgomotul si mirosul neplacut, insa proprietarul a refuzat la acea vreme sa coopereze.Cele trei persoane care locuiesc in casa au declarat ca nu si-au permis sa sterilizeze cainii, asa ca acestia s-au inmultit.Sagami a declarat ca familia a acceptat sa renunte la caini, iar grupul pe care il reprezinta urmeaza sa le caute noi stapani, dupa ce animalele vor primi ingrijiri medicale.