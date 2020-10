Costa Rica: 20 de morti intoxicati cu bautura contrafacuta

Autoritatile sanitare si politia sunt in alerta de la inceputul lui octombrie, cand s-au inregistrat primele intoxicatii cu metanol in cartierul popular La Carpio, in zona de vest a capitalei San Jose.Ministerul Sanatatii a precizat intr-un comunicat ca in diferite regiuni ale tarii s-au inregistrat 52 de cazuri de intoxicatie dupa consumul de alcool de trestie de zahar, cunoscut sub numele de guaro.Autoritatile medicale au emis joi o alerta sanitara pentru guaro marca Fiesta Blanca, suspectat ca ar contine metanol.Ministerul Sanatatii si politia au inspectat 49 de magazine pentru a preleva esantioane de guaro si a le analizelor de laborator.Joi si vineri, politia a confiscat peste 14.000 de sticle din localuri ale firmei de distributie Guaro Fiesta Blanca, potrivit comunicatului.Metanolul este un lichid incolor, inflamabil si toxic, derivat din metan. Ingestia sau contactul cu aceasta substanta poate duce la orbire si la deces.