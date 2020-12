200 de turisti britanici aflati in carantina in statiunea elevetiana Verbier au fugit din izolare, unii in Franta

Turistii britanici sunt obligati sa stea in carantina timp de zece zile, dupa aparitia variantei britanice a noului coronavirus SARS-CoV-2.Insa, din cei 420 de turisti din Regatul Unit care se aflau in statiunea de schi, aproape jumatate au reusit sa fuga din izolare."Multi dintre ei au ramas in carantina o zi, dupa care s-au furisat si au plecat pe intuneric", a declarat pentru SonntagsZeitung o purtatoare de cuvant a comunei Bagnes, din care face parte statiunea de schi.Publicatia germana Merkur scrie ca personalul hotelului a constatat ca clientii au plecat in urma unor apeluri fara raspuns in camera si a meselor ramase intacte.Unii dintre ei s-ar fi dus in Franta, potrivit lui Jean-Marc Sandoz.CITESTE SI: