Germania a raportat 31 de cazuri de cheaguri de sange dupa vaccinarea cu AstraZeneca

Institutul Paul Ehrlich (PEI) a declarat ca a inregistrat 31 de cazuri de cheaguri in venele cerebrale - boala cunoscuta ca tromboza sinusurilor si a venelor cerebrale (CVST) - si ca in 19 dintre acestea a existat un deficit de trombocite sau trombocitepenie.In noua cazuri, persoanele afectate au murit. Cu exceptia a doua cazuri, toate rapoartele se refera la femei cu varste intre 20 si 63 de ani. Cei doi barbati aveau 36 si 57 de ani.Statul german a suspendat din nou utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoanele sub 60 de ani din cauza raportarilor de cheaguri de sange.Dilek Kalayci, principalul oficial sanitar din Berlin, spune ca decizia a fost luata ca masura de precautie. Majoritatea tarilor din Uniunea Europeana au reluat de atunci utilizarea vaccinului.