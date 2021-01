VIDEO Furtuna de zapada continua sa faca victime in Spania. Numarul deceselor a ajuns la 4

Meteorologii au emis avertizari conform carora efectele furtunii Filomena, care a adus cea mai abundenta ninsoare din ultimele decenii in centrul Spaniei, vor continua saptamana viitoare.In zona Madridului, salvatorii au intervenit in cazul a circa 1.500 de persoane ramase blocate in masini, in timp ce pe Gran Via, o artera pe care de obicei traficul este intens, locuitorii au iesit sa schieze sau s-au batut cu bulgari de zapada."Este uimitor, n-am mai vazut niciodata asa ceva", a declarat Marcos, in varsta de 30 de ani.Un barbat si o femeie aflati intr-o masina s-au inecat dupa ce un rau a iesit din matca langa Malaga, in sud, in timp ce doua persoane fara adapost au murit inghetate la Madrid, respectiv Calatayud, in est, potrivit autoritatilor."Vreau sa reiterez apelul guvernului pentru precautie maxima in fata evolutiei vremii in urmatoarele ore", a scris pe Twitter premierul Pedro Sanchez.Conform unui reprezentant al Agentiei Nationale de Metereologie (Aemet), Julian Morcillo, valorile de temperatura ar putea sa scada pana la minus 10 grade Celsius saptamana viitoare, provocand formarea unui strat de gheata care ar putea deveni periculoasa.Meteorologii au plasat sambata sub alerta rosie Madridul si alte patru regiuni.Intre 20 si 30 de centimetri de zapada s-au depus in capitala, aceasta fiind cea mai abundenta ninsoare inregistrata dupa anul 1971, a precizat Morcillo.Aeroportul Barajas din capitala a fost inchis incepand de vineri seara, iar la nivel national accesul pe cel putin 650 de drumuri a fost restrictionat.Citeste si: Municipiul Radauti intra din nou in scenariul rosu, cu restrictii dure. Spitalul nu mai are locuri pentru pacientii cu COVID-19