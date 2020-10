Au fost retinute 4 persoane in cazul profesorului decapitat in suburbiile Parisului

Aceste persoane provin din cercul familial al agresorului, care a fost ucis de politisti, potrivit sursei citate.Un profesor francez care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed a fost decapitat vineri in apropiere de Paris, iar atacatorul sau a fost impuscat mortal de politie, noteaza AFP.Potrivit unei surse din politie, victima era un profesor de istorie in Conflans Sainte-Honorine, in regiunea pariziana, care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed la o ora de curs. Profesorul a fost ucis nu departe de colegiul in care lucra, a precizat aceeasi sursa.Parchetul national antiterorist a anuntat ca s-a autosesizat si a preluat ancheta deschisa pentru "asasinat in legatura cu o actiune terorista" si "asociere infractionala terorista criminala".