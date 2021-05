Peste 400 de kilograme de cocaina au fost confiscate intr-o operatiune internationala in Kosovo

Drogurile au fost descoperite in portul Gioia Tauro, din Calabria, sudul Italiei, cu ajutorul unui scanner. Stupefiantele erau ascunse intr-un container cu carne de pui provenind din Brazilia si avand ca destinatie finala o firma din Lipjan, Kosovo, conform unui comunicat al politiei italiene.Parchetul italian responsabil cu ancheta a decis sa aiba loc o 'livrare internationala controlata', dispunand urmarirea containerului pana la destinatie, cu sprijinul omologilor din Albania si Kosovo, precizeaza sursa.Dupa ce au urmarit containerul pe tot traseul, cele trei forte de politie au intervenit luni seara si ' au confiscat 400 de pungi cu cocaina pura, in greutate de 400 kg, ascunse in pachete ce contineau in mod oficial carne de pui', arata comunicatul.Au fost retinute 25 de persoane - soferi, muncitori, functionari ai firmei destinatare -, sapte dintre ele fiind plasate in arest pentru trafic international de droguri.'Drogurile, daca ar fi fost vandute pe piata neagra europeana, ar fi adus crimei organizate castiguri de peste 100 milioane de euro', subliniaza politia italiana.