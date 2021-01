Record in SUA. Peste 4.000 de oameni au murit din cauza COVID-19, in doar 24 de ore

In total, 4.033 de persoane au murit in decursul ultimelor 24 de ore dupa ce contractasera noul coronavirus, conform sursei citate.Statele Unite au inregistrat in total 365.000 de decese asociate COVID-19, conform datelor oferite de Universitatea Johns Hopkins, la o populatie de 330 de milioane de persoane.In acelasi timp, SUA au raportat joi peste 266.000 de noi contaminari, numarul cazurilor la nivel national ajungand la peste 21,6 milioane.Numarul de infectari este extrem de ridicat in statul California si in Los Angeles County, unde mai mult de 1 din 5 rezultate ale testelor sunt pozitive.Recordul anterior de decese a fost inregistrat marti, cu 3.936 de morti, noteaza AFP.Numarul persoanelor spitalizate este, de asemenea, cel mai ridicat de la inceputul pandemiei, cu peste 132.000 de pacienti internati in urma infectarii cu noul coronavirus, potrivit cifrelor Covid Tracking Project, care analizeaza zilnic datele din Statele Unite.SUA nu au inregistrat niciodata atat de multe cazuri noi de COVID-19 ca in prima saptamana a anului 2021, conform aceleiasi surse.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire cu premierul Citu si ministrii propusi de PNL