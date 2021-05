Aproximativ 42.000 de palestinieni din Fasia Gaza si-au parasit locuintele din cauza atacurilor aeriene ale Israelului

Israelul spune ca 3.150 de rachete au fost lansate din Gaza spre teritoriul sau in ultima saptamana

Ei au cautat adapost in 50 de scoli conduse de Agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor (UNRWA), a spus luni,17 mai, un purtator de cuvant al organizatiei.Peste 2.500 de persoane au fost lasate fara locuinta dupa ce casele lor au fost distruse. Israelul spune ca ataca doar pozitii ale militantilor, insa unele dintre acestea se afla in mijlocul unor zone rezidentiale aglomerate.Conform Israelului, armata face tot posibilul pentru a evita victimele civile.Egiptul a deschis, sambata,16 mai, granita sa terestra cu Gaza si a trimis zece ambulante in enclava palestiniana pentru a evacua si trata in spitalele sale palestinieni raniti in bombardamentele israeliene, a indicat pentru AFP o sursa medicala egipteana.Armata israeliana a transmis luni ca, la o saptamana de la inceperea bombardamentelor, militantii palestinieni au lansat aproximativ 3.150 de rachete din Fasia Gaza spre Israel , relateaza DPA.Aproximativ 460 de rachete nu au trecut granita si s-a prabusit pe teritoriul Fasiei Gaza, a adaugat armata.Sistemul israelian de aparare antiracheta 'Iron Dome' a avut un procent de interceptare de circa 90%, au mai precizat fortele armate.Comparativ, in timpul razboiului de 51 de zile din Gaza din 2014 au fost lansate spre Israel 4.481 de rachete.DPA noteaza ca luni dimineata nu existau inca date despre numarul de atacuri ale Israelului asupra Fasiei Gaza.Militantii palestinieni din Fasia Gaza au inceput sa lanseze rachete asupra Israelului in urma cu o saptamana, in seara zilei de 10 mai.Armata israeliana a raspuns cu un asalt masiv asupra tintelor Hamas din zona de coasta.