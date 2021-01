Majoritatea americanilor doresc inlaturarea imediata a lui Donald Trump din functie, in urma asaltului de la Capitoliu

Sondajul de opinie realizat joi si vineri a aratat, de asemenea, ca sapte din cei care au votat pentru republicanul Donald Trump la scrutinul prezidential din noiembrie se opun actiunii sustinatorilor sai din aripa dura, care au patruns in Capitoliu in timp ce parlamentarii se intalneau pentru a certifica victoria in alegeri a democratului Joe Biden Aproape 70% din americanii chestionati au declarat, de asemenea, ca dezaproba actiunile lui Donald Trump in perioada premergatoare asaltului de miercuri. La un miting organizat mai devreme in cursul aceleasi zile, Donald Trump si-a indemnat sustinatorii sa mearga la Capitoliu.Haosul care s-a creat si in care si-au pierdut viata un ofiter de politie si alte patru persoane a fost condamnat pe scara larga atat de democrati, cat si de republicani.Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa introduca luni o propunere de punere sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, au declarat pentru Reuters doua surse familiare cu aceasta chestiune.Citeste si: Raed Arafat, despre prelungirea starii de alerta: "Nu vor fi in acest moment masuri de relaxare"