Mexic: Cel putin 59 de cadavre, gasite in gropile comune din centrul tarii

''Am gasit 59 de cadavre in diferite gropi clandestine, exista alte puncte la care continuam sa lucram'', a declarat Karla Quintana, sefa CNB in Salvatierra, zona de descoperire a gropilor.''Corpurile par a fi in majoritate ale unor tineri, uneori foarte tineri, probabil si adolescenti", a adaugat Quintana in cadrul unei conferinte de presa.Informatiile despre descoperirea unei posibile gropi comune au parvenit autoritatilor in urma cu aproximativ doua saptamani, operatiunea de cercetare fiind lansata in urma cu opt zile, in parteneriat cu institutiile de securitate, la nivelul statului.Peste 80 de persoane au fost mobilizate pentru aceasta operatiune de cautare si au fost efectuate 52 de sapaturi, permitand descoperirea cadavrelor, au precizat autoritatile.Violentele in statul Guanajuato au crescut in ultimele luni din cauza unei lupte intre cartelurile Santa Rosa de Lima si Jalisco Nueva Generacion, ambele implicate in traficul de droguri si combustibil.