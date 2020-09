8.550 de cazuri noi de coronavirus intr-o singura zi, in Franta

Bilantul de vineri a stabilit un nou record absolut de infectari zilnice de cand pandemia de coronavirus a inceput sa se extinda in aceasta tara europeana, la sfarsitul iernii.De vineri pana sambata alte 12 persoane au murit din cauza bolii, numarul total al deceselor inregistrate in Franta ridicandu-se in prezent la 30.698, iar numarul total al infectarii cu COVID-19 fiind de 317.706.