Statele Unite incep sa primeasca dozele de vaccin. De luni ajung 8 milioane de doze

Consilierul principal al programului de vaccinare 'Warp Speed', Moncef Slaoui, a estimat ca luni vor fi de asemenea primele injectii cu vaccinul Moderna, dupa ce Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA) a autorizat vineri acest produs.Prima autorizatie pentru un astfel de vaccin a fost acordata lunea trecuta de FDA pentru cel realizat de Pfizer/BioNTech. Circa 2,9 milioane de doze din acest vaccin au fost livrate de atunci in SUA.Administratia de la Washington spera ca aproximativ 20 de milioane de americani vor fi vaccinati pana la sfarsitul anului sau pana in prima saptamana din ianuarie, in timp ce in SUA epidemia de COVID-19 continua sa se intensifice, un nou record de decese, 3.611, fiind consemnat miercuri.