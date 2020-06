9 sfaturi pentru biciclisti, de la biciclisti profesionisti

Ziare.

Daca va numarati printre noii biciclisti, inainte de a porni la drum, iata sfaturile biciclistilor profesionisti si ale instructorilor de ciclism:1.Fiecare stat poate avea reguli diferite cu privire la echipamentul biciclistului, la folosirea claxonului, precum si la impartirea drumului cu vehiculele, asa ca ar trebui sa consultati legile statului si orasului unde va aflati, inainte de a porni la drum.In general, exista cateva principii global valabile: mergi intotdeauna cu traficul, mergi pe mijlocul benzii, iar atunci cand este o singura banda, cedeaza trecerea autovehiculelor.2.Cand mergeti cu bicicleta, actionati ca o masina, astfel incat sa fiti mai previzibili pentru alti participanti la trafic, recomanda Sydney Sotelo, coordonatorul educatiei adultilor pentru Asociatia Biciclistilor din zona Washington Asta include oprirea la lumina rosie a semaforului, respectarea indicatoarelor de oprire si, bineinteles, mersul in aceeasi directie cu traficul.3.Ayesha McGowan, biciclist profesionist, recomanda sa purtati o bandana pe fata in timpul calatoriei cu bicicleta si sa nu va lipseasca dezinfectantul de maini.4."Nu ar trebui sa puteti introduce mai mult de doua degete, pe orizontala, intre varful sprancenelor si marginea castii", recomanda Eliana Marcus-Tyler, coordonator de program la Coalitia pentru biciclete, din San Francisco. Daca incap mai multe de atat, casca dvs. este fie prea in spate, fie prea jos.De asemenea, nu ar trebui sa incapa mai mult de doua degete intre barbie si cureaua barbiei, a mai spus Marcus-Tyler.5.Puteti invata multe din biciclitul cu cineva care este mai experimentat, observandu-l cum reactioneaza la diferite situatii de trafic.Sotelo recomanda ca biciclistul cu mai putina experienta sa mearga in fata."Biciclistul mai experimentat merge in spate, pentru a-l proteja pe cel cu mai putina experienta si a-l scuti de grija traficului din spate", a spus Sotelo.6.Depistati problemele mici inainte sa devina probleme mari.Sotelo recomanda metoda de verificare rapida, in: verificati daca aveti suficient aer in anvelope.: Asigurati-va ca placutele de frana nu sunt uzate. Daca parghiile de frana de mana intra pana la capetele de maner atunci cand apasati, trebuie sa fie stranse, a spus Sotelo.: Lantul tau nu ar trebui sa aiba puncte de rugina sau ciupituri. Ingrijiti-va sa stergeti bicicleta dupa o plimbare prin noroi, sau ploaie.7.Nu uitati sa va asigurati bicicleta, daca trebuie sa o lasati afara.Pentru a impiedica furtul bicicletei, "asigurati-va ca va blocati rama cu ceva imobil", a recomandat McGowan.8.Va puteti imbunatati abilitatile urmarind biciclisti cu experienta.De exemplu, liga biciclistilor americani are videoclipuri despre cum sa te pozitionezi la intersectii, cum sa semnalizezi, precum si modalitatile ideale de pornire si oprire.Deasemenea, ciclistii recomanda mersul cu bicicleta pe strazi si rute mai linistite, pentru a va familiariza cu drumurile.Marcus-Tyler atrage atentia sa nu fiti niciodata pe partea deschiderii unei usi de masina, chiar si atunci cand va aflati pe o pista pentru biciclete, pentru ca puteti fi loviti, sau nevoiti sa faceti manevre periculoase, pentru a evita impactul.9."Doar pentru ca ati plecat la drum cu bicicleta nu inseamna ca nu va puteti da jos de pe ea. Daca va simtiti inconfortabil, sau in nesiguranta, puteti oricand sa coborati de pe bicicleta si sa deveniti pieton.", spune Sotelo.Deasemenea, puteti combina bicicleta cu alte forme de transport.Si. Ganditi-va la toate durerile de cap de la volan, de tot stresul cautarii unui loc de pracare, ne indeamna McGowan.