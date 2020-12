"Avionul Apocalipsei", construit pentru a-i oferi protectie lui Putin in cazul unui atac nuclear, a fost jefuit

Avionul de tip Ilyushin Il-80, supranumit "avionul Apocalipsei", aflat la sol in orasul Taganrog din sud-vestul Rusiei a fost jefuit de hoti. Acestia au rupt trapa de marfa si au furat 39 de echipamente radio, transmite The Moscow Times, citat de Digi24.Toate echipamentele erau intacte la ultima inspectie din 26 noiembrie. Politia a luat amprente si a deschis o ancheta.Il-80 este unul dintre cele patru "avioane ale Apocalipsei" aflate in serviciu in Rusia . Aeronava este conceputa pentru a rezista unui atac nuclear si pentru a se asigura ca un presedinte rus ar putea emite ordine armatei de la bordul avionului.Citeste si: Discutie telefonica Merkel-Putin. Printre subiectele abordate, Ucraina, vaccinul impotriva COVID-19 si otravirea lui Navalnii