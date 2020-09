A castigat la loterie 2,7 milioane de euro, in urma cu 25 de ani, dar munceste si azi in super-market, pentru ca vrea sa fie un model pentru copiii ei

Elaine Thompson a devenit milionara in decembrie 1995, dupa ce a castigat la loterie.Impreuna cu sotul ei, Derek, Elaine a decis sa continue sa munceasca, pentru a oferi un bun exemplu copiilor, Karen si Gary, care la vremea aceea aveau 5, respectiv 10 ani, titreaza Daily Mail Spera sa-si inspire copiii si sa fie primii din familie care merg la universitate, lucru care s-a si intamplat intre timp., spunea Elaine.Elaine Thompson are 64 de ani acum si, in ciuda faptului ca este categorie vulnerabila din cauza astmului ei, a continuat sa lucreze si in starea de urgenta, cand totul era blocat, in tura de noapte, intre 2 si 9 dimineata."Compania a fost fantastica. M-au lasat sa plec la 8.30, pentru ca sunt astmatica si deci vulnerabila, asa ca nu m-am intersectat cu niciun client", spune Elaine."De cateva ori, in timpul pandemiei, mi-a a fost foarte greu. Ma duceam la munca gandindu-ma "Ce fac?", dar am continuat sa lucrez pana la capat. Voi implini 65 de ani in curand, dar inca nu sunt pregatita sa ma retrag"Elaine si sotul ei, Derek, contabil semi-pensionat, sarbatoresc anul acesta 25 de ani de cand au devenit milionari si aproape 40 de casatorie.Momentan nu si-au facut niciun plan, dar le place sa-si petreaca vacantele in Las Vegas.Primul lucru pe care l-au cumparat din banii castigati la loterie a fost un Ford Fiesta nou, iar mai tarziu, trei cai de curse.Apoi, au cumparat cate o casa pentru copiii lor -Gary are acum 30 de ani, iar Karen, 35 de ani."Am muncit de mica, imi place sa muncesc. In plus, am cel mai bun loc de munca din lume. Imi place job-ul meu si faptul ca am castigat la loterie nu m-a facut sa vreau sa renunt la munca. Timpul liber mi-l dedic sustinerii organizatiilor de caritate care ma inspira. Cred ca este vorba despre echilibru", spune Elaine.Dintr-un sondaj efectuat la nivel national, pe un esantion de 2.000 de muncitori britanici, reiese ca, daca ar castiga la loterie, 38% dintre cei chestionati ar invata o meserie noua, aproape un sfert (24%) s-ar concentra asupra actiunilor caritabile, iar 20% ar studia sa-si ia permis de pilot.Peste jumatate din castigatorii la Loteria Nationala britanica inca muncesc si putin sub un sfert dintre ei si-au inceput propria afacere dupa castig.