A dat in judecata compania de inchirieri auto pentru neemiterea unei chitante, ce i-ar fi servit drept alibi la acuzatii de crima

Barbatul, Herbert Alford, a fost condamnat in 2016 pentru uciderea lui Michael Adams, in varsta de 23 de ani, in Lansing, Michigan. Herbert Alford a insistat ca este nevinovat si ca o chitanta de inchirieri auto de la locatia Hertz din Aeroportul din Lansing ar dovedi ca nu s-a apropiat de locul crimei atunci cand aceasta a avut loc, in octombrie 2011.Compania a produs chitanta in 2018, iar acuzatiile impotriva domnului Alford au fost anulate abia anul trecut.Herbert Alford, in varsta de 47 de ani, a intentat procesul impotriva companiei Hertz marti in circuitul din Ingham, Michigan. In actul de chemare in judecata se spune ca "actiunile, inactiunile si neglijenta" companiei Hertz au dus la faptul ca Alford si-a petrecut cinci ani din viata in spatele gratiilor.Nu este specificata suma pe care acesta o solicita companiei cu titlu de daune morale."Acest om nu a cerut sa produca toate inregistrarile lor timp de sase luni", a spus avocatul domnului Alford, Jamie White, despre Hertz. "Si-a dorit doar chitanta".Intr-o declaratie, compania Hertz s-a declarat "profund intristata" de ceea ce i s-a intamplat lui Alford."Desi nu am reusit sa gasim recordul istoric de inchiriere din 2011, cand a fost solicitat in 2015, ne-am continuat eforturile de buna credinta pentru a-l localiza", a declarat joi o purtatoare de cuvant a companiei Hertz. "Odata cu progresele inregistrate in cautarea datelor in anii urmatori, am reusit sa localizam inregistrarea inchirierii in 2018 si am furnizat-o cu promptitudine."Michael Adams a fost impuscat mortal in Lansing pe 18 octombrie 2011, in timpul unei dispute legate de droguri, potrivit autoritatilor.Trei zile mai tarziu, procurorul local a emis un mandat si l-a acuzat pe domnul Alford de crima de gradul doi. Domnul Alford a spus ca a inchiriat o masina de la Hertz pe Aeroportul International Capital Region din Lansing in timpul crimei. In functie de trafic si de traseul parcurs, aeroportul se afla la aproximativ 8 mile, sau aproximativ 20 de minute cu masina, de la locul unde a fost impuscat MichaelAdams, a spus domnul White."Este prea departe", a spus el. "Nu exista nicio modalitate in care ar fi putut comite aceasta crima".Un juriu l-a gasit pe Alford vinovat de crima de gradul al doilea in decembrie 2016. El a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, a spus domnul White.Herbert Alford a atacat decizia de condamnare si, in august 2018, un judecator a acceptat motiunea sa pentru un nou proces pe baza dovezilor primite de la Hertz.Avocatul sau a spus ca a cautat, prin mai multe citatii si ordine judecatoresti de-a lungul a trei ani, ca Hertz sa produca chitanta. Daca ar fi fost furnizat mai devreme, a spus el, domnul Alford nu ar fi fost condamnat si nu ar fi executat cinci ani de inchisoare si inchisoare.Procurorul judetului Ingham, Carol A. Siemon, a declarat ca dovezile de la Hertz, care nu fusesera disponibile in procesul initial, au fost un factor atunci cand biroul ei a declarat in decembrie ca acuzatiile impotriva domnului Alford erau abandonate si ca el ar fi sa nu se confrunte cu un al doilea proces.