Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a demisionat

Anuntul a fost facut de Mika Zaikova, membra a partidului "Exista un Astfel de Popor", care a condus prima sedinta a noului parlament de la Sofia in calitate de cel mai in varsta parlamentar. Zaikova a criticat absenta lui Borisov de la sedinta inaugurala a forului legislativ, sustinand ca liderul GERB "fie se simte rusinat, fie discrediteaza parlamentul". "In definitiv, suntem o republica parlamentara", a spus ea.Borisov a fost ales parlamentar in scrutinul desfasurat in urma cu zece zile, dar a renuntat la mandat chiar inainte de depunerea juramantului, joi dimineata.Conform Constitutiei bulgare, cabinetul condus de Boiko Borisov va continua sa asigure afacerile curente pana la votarea unui nou guvern.Boiko Borisov se afla la conducerea guvernului din incepand din 2017. Partidul sau, GERB (Cetateni pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei), a castigat alegerile parlamentare, dar si-a pierdut majoritatea. GERB si partenerul sau Uniunea Fortelor Democratice au obtinut 25,8% din voturi.Miercuri, Boiko Borisov a anuntat ca GERB il propune pe fostul ministru de externe Daniel Mitov pentru conducerea guvernului pe care va incerca sa-l formeze in urma alegerilor legislative din 4 aprilie si ca el se va concentra pe activitatea partidului.In urma scrutinului, in parlamentul bulgar au mai intrat formatiunea "Exista un Astfel de Popor" (17,40% din voturi), Partidul Socialist Bulgar (15,01% din voturi), Miscarea pentru Drepturi si Libertati (10,36% din voturi), Bulgaria Democrata (9,31% din voturi) si partidul "Ridica-te, Bulgaria! Golanii criminali - afara!" (4,72% din voturi).