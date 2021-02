VIDEO Momentul impresionant in care erupe vulcanul Etna, cel mai activ din Europa

Eruptia s-a produs seara, motiv pentru care lava a fost vizibila de departe.Vulcanul are peste 3.200 de metri si ofera acest spectacol de mai multe ori pe an, varsand lava si aruncand in aer cenusa in zona insulei Sicilia din Mediterana.Cea mai recenta eruptie, care a pus in pericol orasul Linguaglossa, a avut loc in 2002. Nu au fost raportate persoane ranite.