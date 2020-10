"Faluda". Noul test de depistare rapida a coronavirusului, lansat in India

El se va numi "Faluda", dupa numele unui personaj popular de film - un detectiv creat de cineastul Satyajit Ray (1921-1992) -, fiind totodata un acronim stiintific (FNCAS9 Editor-Limited Uniform Detection Assay).Testul utilizeaza tehnica "foarfecelor moleculare" CRISPR-Cas9, create de doua cercetatoare in genetica, frantuzoaica Emmanuelle Charpentier si americanca Jennifer Doudna, care au fost recompensate la inceputul lunii octombrie cu premiul Nobel pentru chimie.Acest kit, care functioneaza pe baza prelevarilor realizate prin tamponare nazala, se aseamana cu un test de sarcina la domiciliu, datorita benzii sale de hartie reactiva pe care apar doua linii colorate daca rezultatul este pozitiv, iar rezultatele sunt furnizate in decurs de o ora."Acest test nu necesita niciun echipament sofisticat sau mana de lucru inalt calificata", a explicat unul dintre inventatorii sai, Souvik Maiti, cercetator la Institutul de genomica si biologie integrata (IGIB) din cadrul Consiliului de cercetari stiintifice si industriale din New Delhi."Numeroase zone izolate din India nu detin niciun laborator sofisticat. Testul va fi mult mai usor de utilizat acolo, va avea un grad de penetrare in teritoriu mult mai mare", a adaugat specialistul indian.Cu peste 7,5 milioane de cazuri, India ocupa locul al doilea in topul celor mai infectate tari din lume dupa Statele Unite. Boala COVID-19 s-a raspandit din orase pana in zonele rurale, unde serviciile de sanatate sunt precare.Oamenii de stiinta spera ca acest test le va permite sa detecteze noul coronavirus inclusiv in cele mai sarace regiuni din aceasta tara cu 1,3 miliarde de locuitori.India foloseste in prezent teste virusologice RT-PCR, teste de referinta care necesita un material de laborator avansat, dar si teste antigenice, mult mai rapide, intrucat nu necesita analiza in laborator, fiind insa mai putin precise. Testele din prima categorie detecteaza materialul genetic al coronavirusului, iar cele din a doua categorie repereaza proteinele virusului.Testul Feluda, la fel ca alte teste in dezvoltare in mai multe tari, este considerat o descoperire majora in India, deoarece are fiabilitatea testelor PCR si accesibilitatea testelor antigenice.El a primit aprobarea autoritatilor indiene cu rol de reglementare. Ministrul indian al Sanatatii, Harsh Vardhan, a declarat saptamana trecuta ca noul test ar putea fi implementat in teritoriu de conglomeratul Tata in saptamanile urmatoare.Pretul sau nu a fost comunicat, dar, potrivit presei locale, el ar putea costa aproximativ 500 de rupii (5,8 euro). Un test PCR poate costa pana la 2.400 de rupii intr-un laborator privat din New Delhi.Pentru moment, prototipul necesita utilizarea unui "ciclor termic", sau masina PCR, insa oamenii de stiinta lucreaza deja la o versiune a testului bazata pe saliva sau pe autoprelevare nazala, susceptibila de a fi utilizata la domiciliu, a precizat Debojyoti Chakraborty, co-inventator al testului si cercetator in cadrul IGIB.