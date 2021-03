Alerta cu bomba la resedinta oficiala a reginei Elisabeta a II-a din Scotia. Un barbat a fost arestat

Autoritatile au fost chemate catre ora locala 20.50 la palatul reginei, la Edinburgh , in urma semnalarii unui colet suspect, care a fost "neutralizat" de o echipa de deminare, a precizat un purtator de cuvant al fortelor de ordine.Un barbat in varsta de 39 de ani a fost arestat, a anuntat purtatrul de cuvant, precizand ca nu a existat vreo "amenintare" la adresa publicului si ca o ancheta vizand stabilirea circumstantelor incidentului continua.Situat in centrul Edinburghului , Palatul Holyrood, una dintre principalele atractii turistice din Scotia, este inchis vizitatorilor din cauza pandemiei covid-19.Elizabeth a II-a sta la palat in cursul unor angajamente oficiale in aceasta provincie din nordul Regatului Unit.