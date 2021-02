VIDEO O cochilie veche de 18.000 de ani a fost un instrument muzical stravechi. A fost descoperita intr-o pestera, in 1931

Cochilia, care apartine speciei de melci de mare Charonia tritonis ("trompeta lui Triton") si masoara 31 de centimetri inaltime, pana la 18 centimetri in diametru si pana la 0,8 centimetri grosime, a fost descoperita in pestera Marsoulas in anul 1931, insa ulterior a cazut in uitare, potrivit autorilor articolului.La reexaminarea cochiliei, oamenii de stiinta de la Centrul National de Cercetare Stiintifica (CNRS) din Franta au identificat dovezi conform careia obiectul a fost adaptat pentru a fi folosit pe post de instrument muzical. Varful cochiliei lipseste , rezultand un orificiu cu un diametru de 3,5 centimetri. Potrivit cercetatorilor, gaura ar fi fost realizata intentionat mai degraba decat accidental, deoarece varful este cea mai dura parte a cochiliei.Cochilia a fost apoi utilizata pentru a emite sunete muzicale. Instrumentistii care au suflat in ea au reusit sa produca notele do, do diez si re."Este prima data cand auzim sunetul acestei cochilii de la acea vreme", a explicat arheoloaga Carole Fritz, unul dintre semnatarii articolului.Aceasta experienta "face posibila imbogatirea paletei muzicale pe care ne-o putem imagina pentru popoarele, culturile, care au trait acolo in urma cu 18.000 de ani", a afirmat la randul sau directorul Muzeului din Toulouse, Francis Duranthon, cosemnatar al articolului stiintific.Cochilia are, de asemenea, diverse incizii interne vizibile prin orificiu si a fost colorata cu pigment rosu, ceea ce indica faptul ca ar fi putut fi un obiect simbolic.Cercetatorii cred ca aceasta cochilie ar fi putut fi folosita pentru ritualuri sau ceremonii, asa cum se intampla si astazi in unele culturi polineziene sau sud-americane.Cu un sunet puternic - echivalent in decibeli cu cel al unui tren de metrou - oamenii din Magdalenian ar fi putut folosi aceasta cochilie ca instrument de comunicare."Intensitatea produsa este incredibila", explica coautorul studiului, Philippe Walter, directorul laboratorului de arheologie moleculara si structurala de la Universitatea Sorbona din Paris.Walter este convins ca acesta poate produce multe alte note, insa sustine ca prin aceasta cercetare nu se va putea afla insa ce muzica ascultau locuitorii din Magdalenian.Oamenii de stiinta au declarat ca vor continua sa analizeze cochilia cu ajutorul modelelor 3D, deoarece suspecteaza ca la un moment dat acesteia i-ar fi fost atasat un mustiuc.Pestera Marsoulas este situata in muntii Pirinei si contine mai multe picturi rupestre preistorice, descoperite la sfarsitul secolului al XIX-lea.