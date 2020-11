O noua specie de foca a fost descoperita. Istoria acestor animale a fost rescrisa

O echipa internationala de biologi condusi de Universitatea Monash din Australia a identificat specia straveche de foca pe baza fragmentelor fosilizate, care au demonstrat ca aceasta a trait in apele din jurul Noii Zeelande in urma cu aproximativ 3 milioane de ani.Descoperirea se bazeaza pe analiza a sapte specimene de fosile bine conservate - printre care un craniu complet - gasite de vanatorii locali de fosile pe plajele din sudul regiunii Taranaki din Noua Zeelanda intre anii 2009 si 2016.Oamenii de stiinta au denumit noua specie Eomonachus belegaerensis, dupa Marea Belegaer din seria literara "Stapanul inelelor" a scriitorului J.R.R. Tolkien.Cercetatorii estimeaza ca aceste foci aveau o lungime de aproximativ 2,5 metri si cantareau aproximativ 200-250 de kilograme.Paleontologul James Rule de la Universitatea Monash a declarat ca pana in prezent se credea ca focile si-au avut originea in emisfera nordica si ulterior s-au deplasat spre sud."Aceasta noua specie disparuta de foca-calugar este prima de acest gen din emisfera sudica. Descoperirea sa rastoarna cu susul in jos evolutia focilor", a spus Rule.Potrivit cercetatorului, noile dovezi sugereaza ca este posibil ca si alte varietati de foci sa fi evoluat in sudul Pacificului, deplasandu-se ulterior la nord de Ecuator.Un reprezentant al Muzeului Te Papa din Noua Zeelanda, Felix Marx, curator al mamiferelor marine si colaborator in cadrul studiului, a multumit persoanelor care au descoperit fosilele. "Noua Zeelanda este incredibil de bogata in fosile si pana in prezent abia am racait suprafata. Cine stie ce mai zace acolo!?", a subliniat Marx.Citeste si: STUDIU Femeile din preistorie participau la expeditii de vanatoare, inclusiv la cele care vizau animale salbatice de talie mare