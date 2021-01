O papusa Barbie inedita a fost lansata in Statele Unite. Are chipul activistei si poetei Maya Angelou

OMG!!!! Barbie is coming out with a Maya Angelou doll. 💜📚✊🏾https://t.co/cvtk6Ir3DR pic.twitter.com/Ox6GB2A5NW - Lyla Miklos (@lylamiklos) January 15, 2021

Noua papusa Barbie, a carei fata este sculptata "dupa chipul dr. Angelou" si care are capul acoperit cu o esarfa, poarta bijuterii si o rochie inflorata, se alatura exemplarelor din seria "Inspiring Women" din care mai fac parte Rosa Parks si Florence Nightingale.Mattel a descris-o pe Angelou ca fiind "potrivita" seriei, care celebreaza "femeile care si-au asumat riscuri, au schimbat regulile si au deschis calea pentru generatii de fete cu visuri mult mai indraznete".Autobiografia din 1969 "I Know Why the Caged Bird Sings" a fost considerata "o relatare captivanta a depasirii adversitatilor de la inceputul vietii ei". In 1993, ea a devenit prima poeta afro-americana care a tinut un discurs la ceremonia de investire a presedintelui american. "A fost un tribut remarcabil adus mostenirii ei literare si a atras atentia lumii asupra intregii ei opere", a spus Mattel.Fiul lui Angelou, Guy Johnson, a declarat pentru Today ca este incantat ca mama sa a fost aleasa sa devina papusa Barbie, adaugand ca spera ca aceasta "sa inspire noi generatii de profesori, scriitori si activisti".Papusa Angelou va fi vanduta pentru 29,9 dolari, cu doar doua exemplare pentru o persoana.