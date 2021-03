Liderul autoproclamatei Armate Nationale Libiene, impuscat mortal de barbati neidentificati

Acest membru al fortelor loiale maresalului Khalifa Haftar, lider de facto in estul Libiei si al autoproclamatei Armate Nationale Libiene (ANL), a fost ''ucis impreuna cu varul sau de barbati inarmati si neidentificati care au deschis focul asupra masinii sale (...) in centrul orasului Benghazi'', a declarat sursa citata, sub rezerva anonimatului.Raniti grav, Al-Werfalli si varul sau au decedat la sosirea la Centrul medical din Benghazi, situat langa locul atacului, potrivit unei alte surse de securitate.Al-Werfalli a fost acuzat de Curtea Penala Internationala de ''crime de razboi , tortura, tratament crud, crime impotriva umanitatii si alte crime'', noteaza AFP.