A fost reluata cautarea eventualilor supravietuitori ai exploziei din Beirut

Operatiunea are loc in conditii de liniste din partea multimii de oameni care asista la cautari. Echipa chiliana de salvare le-a cerut jurnalistilor prezenti sa isi inchida telefoanele pentru ca acestea sa nu interfereze cu echipamentele de scanare.Postul de televiziune libanez MTV a anuntat ca salvatorii chilieni au detectat vineri un semn de viata, dar acesta era mai slab decat in ziua anterioara.Joi, o echipa de salvare chiliana sosita in Liban dupa deflagratia de la Beirut din 4 august, soldata cu cel putin 190 de morti si aproximativ 6.000 de raniti, a identificat un semn de viata sub ruinele unei cladiri avariate, din cartierul Gemmayze, unul dintre cele mai afectate de puternica explozie.Salvatorii chilieni, ajutati de voluntari din apararea civila libaneza, au inlaturat manual daramaturile de teama ca eventuala folosire a vreunui echipament ar putea duce la caderea totala a imobilului.La scurt timp dupa miezul noptii, departamentul de pompieri din Beirut a anuntat oprirea activitatilor de cautare, din cauza pericolului existent pentru echipele de salvare.Anuntul a fost urmat de o reactie furioasa din partea multimii adunate. "Suntem pregatiti sa aducem macarale, dar va rugam sa continuati cautarea", a strigat cu disperare o femeie prezenta."Nu stiu cat timp va dura cautarea", a declarat Francisco Lermanda, membru al echipei de salvare chiliene numite "Topos" ("Cartitele"), pentru postul de televiziune CNN Espanyol.