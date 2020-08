A inceput conferinta online a donatorilor pentru reconstruirea Beirutului. Trump: "Toata lumea vrea sa ajute!"

"Trebuie sa actionam rapid si eficient, astfel ca acest ajutor sa ajunga direct acolo unde este necesar", a spus Macron in deschiderea conferintei sprijinite de ONU . " Viitorul Libanului este in pericol", citeaza Reuters.Presedintele francez a mai spus ca oferta de ajutor include sprijin pentru o ancheta impartiala, credibila si independenta a exploziei din 4 august, in urma careia au murit 158 de oameni, peste 6.000 au fost raniti, iar sute de mii de persoane au ramas fara adapost.Economia Libanului, afectata de datorii, era deja in criza inainte de explozia din portul Beirut. Guvernele straine sunt precaute in acordarea de imprumuturi si ajutoare unui guvern perceput de propriul popor ca fiind corupt.Macron, aflat pe Coasta de Azur, a spus ca raspunsul international la situatia din Liban ar trebui coordonat de Organizatia Natiunilor Unite din Liban.Reconstruirea Beirutului va insemna miliarde de dolari. Economistii estimeaza ca deflagratia ar putea reduce 25% produsul intern brut.Emmanuel Macron a vizitat capitala libaneza joi. El a fost primul lider mondial care a facut acest lucru si a promis ajutor umanitar cerand insa o reforma substantiala a sistemului."Va garantez, acest ajutor de reconstructie nu va ajunge in maini corupte", le-a spus Macron celor care l-au intampinat.Duminica, el a subliniat: "Rolul nostru este sa le fim alaturi".Nu a fost stabilit un obiectiv financiar al conferintei; ajutorul de urgenta este necesar pentru reconstruirea orasului, hrana, echipament medical si medicamente, scoli si spitale.Presedintele american Donald Trump, care se alatura conferintei, a scris duminica pe contul sau de Twitter : "Toata lumea vrea sa ajute".Un oficial al Palatului Elysee a precizat ca Israelul si Iranul nu participa la reuniunea video.