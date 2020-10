"Locotenentii" Kamala Harris si Mike Pence intra in arena alegerilor prezidentiale americane

BIDEN, IN FRUNTE

"INTRAREA IN ISTORIE"

Boala presedintelui american si ingrijorari cu privire la forma fizica si varsta rivalului sau cresc, de aceasta data, miza acestei dezbateri a "locotenentilor" lor.Vicepresedintele Statelor Unite este al doilea in ordinea succesiunii prezidentiale.Cu mai putin de patru saptamani inaintea alegerilor de la 3 noiembrie, pandemia covid-19 s-a invitat pe platoul dezbaterii televizate de la Salt Lake City, in Utah.Paravane de plexiglas au fost instalate intre cei doi candidati, iar birourile la care se vor aseza au fost indepartate pentru a respecta distantarea fizica.Un fost procuror, obisnuita asadar cu rechizitoriile, senatoarea democrata Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, ar urma sa nu piarda ocazia de a-l ataca pe rivalul sau pe tema felului in care a gestionat pandemia.Mike Pence, in varsta de 61 de ani, se afla din februarie la conducerea Celulei de criza de la Casa Alba insacinata cu lupta impotriva raspandirii virusului.Insa acest fost guvernator si fost animator de radio ultraconservator este la randul sau un orator disciplinat si ar putea, la fel ca in dezbaterea viceprezidentiala din 2016, sa aiba o prestatie buna.Statele Unite sunt cea mai indoliata tara din lume de covid-19, iar cazurile pozitive se multiplica de mai multe zile la Casa Alba, unde principalul pacient este Donald Trump, in varsta de 74 de ani.Intors luni seara la Casa Alba, dupa trei zile de spitalizare, presedintele republican - care a ramas in urma in sondaje - mizeaza de atunci pe cartea liderului fara frica, a imblanzitorului virusul si isi indeamna compatriotii sa nu lase covid-19 sa-i "domine".In afara de avalansa de critici pe care le-a provocat acest discurs in randul corpului medical, el ar putea sa fie dificil de auzit intr-o tara care tocmai a trecut pragul de 210.000 de morti. Covid-19 va fi, in 2020, a treia cauza de deces in Statele Unite.Intr-un foarte scurt buletin de sanatate, difuzat marti, medicul Casei Albe Sean Conley a dat asigurari ca Donald Trump nu mai prezinta "niciun simptom" de covid-19 si ca el continua sa fie "in general foarte bine".Criticat de la inceputul pandemiei din cauza mesajelor sale care bruiaza, a aproximarilor sau a lipsei sale de empatie, presedintele pare hotarat sa nu schimbe registrul.Creditat pe primul loc in sondaje, Joe Biden, in varsta de 77 de ani, respecta gesturile-bariera, pentru a evita raspandirea virusului. Prea mult, spune adversarul sau, care-l acuza ca foloseste aceasta scuza pentru a evita alegatorii si jurnalistii.Prezentandu-se drept unificatorul unei Americi impartite, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama conduce, de luni de zile, in sondaje. El si-a consolidat avansul dupa prima dezbatere prezidentiala - abraziva - de la 29 septembrie.Trei zile mai tarziu, Donald Trump isi anunta diagnosticul, iar Joe Biden a fost testat de patru ori negativ, de atunci.Miliardarul republican, care a scris cu majuscule pe Twitter ca se simte "grozav", a anuntat marti ca abia asteata sa dezbara din nou, la 15 octombrie, cu democratul.Insa acesta din urma a apreciat ca, daca Donald Trump este inca pozitiv cu covid-19 la aceasta data, dezbaterea n-ar trebui sa aiba loc."Locotenentii" completeaza, fiecare in felul sau, personalitatea candidatilor la fotoliul de la Casa Alba.Un crestin fervent, cu maniere civilizate, Mike Pence, un avocat de formatie, contrasteaza cu personalitatea tipatoare a lui Donald Trump. In privinta pandemiei, el face declaratii masurate.Fiica unui jamaican si a unei indiene, Kamala Harris reprezinta garantia vitalitatii alaturi de un Joe Biden care va fi cel mai batran presedinte care intra in functie, in ianuarie, daca va fi ales.Prima partenera de cursa de culoare din istoria americana intr-un partid mare, ea va deveni, in cazul unei victorii, prima vicepresedinta a Statelor Unite."Abia astept sa o vad pe Kamala Harris intrand in istorie in dezbaterea" de la Salt lake Citu, a scris pe Twitter Joe Biden.