A murit dupa ce a fost atacat de o lebada

Un barbat in varsta de 32 de ani din Letonia s-a inecat, dupa ce a fost atacat de o lebada. Martorii au declarat ca barbatul inota alaturi de sotia sa in momentul incidentului.

Se pare ca lebada i-a atacat sotia, iar barbatul a sarit sa o ajute, arata Sify News. Insa, in timp ce incerca sa isi protejeze sotia insarcinata, a fost atacat si el de lebada. Sotia sa a ajuns la mal, insa el nu a mai reusit, fiind lovit de lebada in cap.

Echipele de salvare au reusit sa il scoata din apa, insa era mort. Ornitologii au spus ca este posibil ca lebada sa isi fi aparat cuibul.

17 persoane s-au inecat in Letonia weekendul trecut, in timp ce incercau sa se racoreasca in ape, deoarece temperaturile au fost foarte ridicate. In aceasta luna 40 de persoane s-au inecat in Letonia.

