Profesorul universitar Ezra Vogel a murit la 90 de ani. A fost unul dintre cei mai buni experti occidentali in China si Japonia

Vogel a fost "un adevarat erou al centrului nostru, un cercetator erudit si un minunat prieten. Ii vom simti lipsa", a scris Fairbank Center pe Twitter Decesul sau reprezinta "o lovitura dura pentru acest domeniu, mai ales in aceasta perioada critica, pentru ca Ezra era un ferm sustinator al eforturilor de a injecta mai multa ratiune si mai mult echilibru in gandirea SUA referitoare la China", a notat pe Twitter analistul Michael Swaine, director pentru Asia de Est la Quincy Institute for Responsible Statecraft din Washington Intr-un eveniment online care a avut loc in octombrie, Vogel a sugerat ca SUA ar trebui sa poarte discutii la nivel inalt cu China, sa aiba schimburi intelectuale si desfasoare cooperare economica."Competitorii pot discuta ca niste competitori, dar nu trebuie sa fie inamici. Pot fi concurenti, pot fi suspiciosi, dar pot tine lucrurile sub un oarecare control", a indicat Vogel, autor, intre altele, al volumului cu 900 de pagini intitulat "Deng Xiaoping si transformarea Chinei", publicat in 2011.O alta renumita carte a sa, "Japan as Number One: Lessons for America " ("Japonia ca nr. 1 - Lectii pentru America", 1979) a devenit un best-seller in Japonia. In carte, Vogel a explicat explicat motivele prosperitatii economice a Japoniei dupa al Doilea Razboi Mondial si a laudat practicile de afaceri nipone."Am scris pentru ca am considerat ca, in multe aspecte sociale, Japonia se descurca foarte bine. Avea o rata scazuta a criminalitatii, o educatie publica foarte buna si la acea vreme avea birocrati de foarte inalta calitate, avea o societate foarte stabila si deschisa", a spus Ezra Vogel intr-un articol pentru Kyodo News, in 2016.Vogel s-a retras din activitatea didactica in 2000.Citeste si: Prim-ministrul Nicolae Ciuca, la inaugurarea unui punct de recoltare a plasmei: "Avem tot ce ne trebuie pentru a demara campania de vaccinare in 27 decembrie"