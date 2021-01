A murit la doua saptamani dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19. Autoritatile medicale au declansat o ancheta

Gregory Michael, care lucra la Centrul Medical Mount Sinai din Miami de 10 ani, a murit pe 3 ianuarie. Heidi Neckelmann, sotia medicului, a declarat pentru NBC Miami ca sotul sau a inceput sa aiba simptome ciudate la cateva zile dupa ce a primit prima doza a vaccinului, inclusiv mai multe pete mici pe maini si picioare.Doctorul a fost adus la Urgente cu diagnosticul de purpura trombocitopenica idiopatica cronica, o afectiune rara caracterizata prin scaderea numarului de trombocite sau plachete sanguine sub 100.000 / mmc, cifra considerata actualmente limita inferioara normala. Iar pe 3 ianuarie a facut o hemoragie ce i-a fost fatala, scrie Adevarul.ro , care citeaza NBC Miami Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite a deschis o investigatie asupra decesului pentru a determina daca exista vreo legatura intre administrarea vaccinului si moartea medicului.Oficiali din cadrul Pfizer au declarat pentru NBC Miami ca au aflat de investigatia deschisa in acest caz si ca "avem si noi o investigatie in curs, dar nu credem in acest moment ca este vreo legatura directa cu vaccinul. Pana acum, milioane de oameni au fost vaccinati si monitorizam cu atentia toate reactiile adverse ale celor carora li se administreaza vaccinul".