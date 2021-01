A murit Lars Noren, dramaturg si poet suedez, dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19

"Importanta lui Lars Noren ca autor si dramaturg este aproape imposibil de rezumat in cateva fraze, dar a fost unul dintre cei mai mari din epoca noastra", a spus Eva Bonnier, de la casa de editura Albert Bonnier, intr-un comunicat.Celebru in tara sa precum si in strainatate, adesea plasat in linia gigantilor August Strindberg (1849-1912) si Ingmar Bergman (1918-2007), el a inceput cu poezia in anii 1960 inainte de a se dedica teatrului la sfarsitul anilor 1970 ca autor si director de scena.Pe langa Teatrul Dramatic Regal (Dramaten) din Stockholm, Lars Noren a pus in scena numeroase piese la Comedie Francaise din Paris, inclusiv propria piesa "Poussiere", ultima, in 2018, o scufundare in chinurile sfarsitului vietii si ale dementei.Cele mai cunoscute opere ale sale includ "Natten ar dagens mor", "Kaos ar granne med Gud" si "Bobby Fischer bor i Pasadena".A starnit scandal la sfarsitul anilor 1990 cu piesa "7:3", pentru care a recrutat cei mai periculosi prizonieri cu pedepse mari, intre care doi nazisti, care si-au jucat propriile roluri cu numeroase aluzii la ura si antisemite. Insa drama a continuat in afara scenei: profitand de eliberarea lor, multe jafuri au fost comise de unul dintre actorii amatori, Tony Olsson. Dupa ultima reprezentatie a avut loc o tragedie, moartea a doi politisti in Malexander, in sud-estul tarii.Citeste si: