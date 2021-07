Vedeta de televiziune Raffaella Carra a murit din cauza unui cancer la plamani pe care l-a tinut secret

Luni 5 iulie s-a confirmat una dintre cele mai negre stiri, Raffaella Carra s-a stins din viata la la Roma, la 78 de ani, in urma unei boli pe care artista a tinut-o in secret.Partenerul ei de viata timp de 35 de ani, Sergio Japino, a fost cel care a anuntat trista veste a decesului artistei. "Raffaella Carra s-a stins din viata luni la 16:20 dupa o boala nemiloasa care i-a cuprins corpul sau fragil, dar atat de plin de energie", anunta el intr-un comunicat.Boala ar fi fost un cancer grav la plamani de care artista suferea de peste un an, au confirmat medii italiene precum TgCom24.Aceeasi boala care in 2002 avea sa curme viata singurului ei frate, Vincenzo, la varsta de 57 de ani si cea a mamei sale, Iris Dellutri, in 1987 la 63 de ani.Din cat se stie, Raffaella Carraa era fumatoare, dar nu se stie daca ea a continuat acest viciu si in ultimii ani de viata.Cei care vor sa-si ia adio de la marea vedeta a televiziunii italiene pot veni la Primaria din Roma, unde a fost amenajata o capela, inainte de funeraliile artistei care vor avea loc vineri, au informat marti surse apropiate familiei.Miercuri dupa-amiaza cortegiul funerar a pornit de la casa ei din Roma, situata in nordul capitalei, si s-a incheiat la Primaria capitalei, dupa mai multe opriri in locuri emblematice pentru regretata artista, precum sediul Radio Televiziuni Italiene (RAI) si Teatro Vittoria.La Primaria din Roma a fost amenajata o capela, astfel incat pe parcursul intregii zile de joi rudele, prietenii si admiratorii regretatei artiste sa-si poata lua adio de la marea artista Raffaella Carra.Vineri, la 12:00 ora locala, vor avea loc funeraliile la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, situata in Piazza del Campidoglio.