A murit Tanya Roberts. Actrita a devenit celebra dupa rolurile din "Charlie's Angels" si "A View to a Kill"

Moartea ei, la Spitalul Cedars-Sinai, a fost confirmata marti de partenerul ei Lance O'Brien. Agentul ei, care a dat informatii eronate, i-a anuntat moartea luni dimineata si unele trusturi media au publicat necrologuri prematur.Agentul Mike Pingel a spus ca lui Roberts i s-a facut rau pe 24 decembrie dupa ce si-a plimbat cainii in apropiere de locuinta din Hollywood Hills si a fost conectata la un ventilator al spitalului. El nu a oferit detalii despre cauza mortii, dar a spus ca nu are legatura cu Covid-19. El a afirmat ca nu fusese bolnava vizibil inainte de a i se face rau.Roberts a jucat rolul Stacey Sutton in filmul din franciza James Bond "A View to a Kill" (1985), precum si Midge Pinciotti in "That '70s Show", intre anii 1998 sid 2004.Nascuta Victoria Leigh Blum, Roberts a avut o cariera de succes in modelling si a aparut in cateva spectacole pe Broadway. A debutat in 1975 in filmul "The Last Victim". Apoi, a jucat in "The Beastmaster" (1982), "Sheena: Queen of the Jungle" (1984), "Body Slam" (1987) si "Night Eyes" (1990).