A nins cu pudra de cacao intr-un oras elvetian, in urma unei defectiuni la o fabrica de ciocolata

Compania Lindt&Spruengli a anuntat ca a existat un defect minor in sistemul de ventilatie, in zona in care se produceau "piscoturile de cacao", scrie The Guardian Din cauza vantului puternic, pudra de ciocolata s-a raspandit in preajma fabricii, depunandu-se in straturi fine pe suprafete.Compania s-a oferit sa suporte costurile curatarii unei masini care a fost acoperita de pudra de ciocolata, dar deocamdata oferta a ramas fara raspuns.Reprezentantii fabricii au transmis ca nu exista motive de ingrijorare deoarece particulele de ciocolata raspandite in aer sunt inofensive pentru oameni si mediu.