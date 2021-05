A reusit Hamas sa strapunga scutul Iron Dome ce protejeaza Israelul de rachetele lansate din teritoriile ocupate?

Atata timp cat volumul de rachete pe care Hamas il putea trage intr-o singura salva a fost mic, Iron Dome a reprezentat aproape o aparare ermetica, scrie publicatia Jerusalem Post Insa oficialii israelieni si de securitate nationala avertizasera de multa vreme ca Hezbollah avea un numar suficient de rachete pentru a bate statul evreu cu peste 1.000 de rachete intr-o zi, un numar suficient sa poata strapunge scutul Iron Dome.Acesta a fost unul dintre motivele pentru care IDF a fost atat de atenta cand a venit vorba despre Hezbollah. Grupul terorist are 150.000 sau mai multe rachete, inclusiv sute de rachete avansate, ceea ce inseamna ca 1.000 pe zi nici macar nu-si vor arunca arsenalul.In timpul razboiului din Gaza din 2014, Hamas a lansat aproape 4.000 de rachete, dar acestea s-au raspandit pe parcursul a 50 de zile. De obicei, lansa zeci de rachete intr-o zi cel mult si le raspandea pe parcursul zilei. Maximul sau a fost de aproximativ 200 de rachete raspandite pe durata unei zile intregi - si din cele 50 de zile de razboi , a lansat mai mult de 100 de rachete pe zi timp de doar doua saptamani.De asemenea, marea majoritate a acestor rachete au fost lansate pe coridorul Gaza, deoarece Hamas avea un numar limitat de rachete capabile sa ajunga la Tel Aviv si in alte zone.Dar marti si miercuri dimineata, Hamas parea sa reuseasca sa traga peste 100 de rachete in cateva minute, inclusiv un numar considerabil axat pe Tel Aviv.Acesta este un salt atat in numarul de rachete utilizate impotriva Tel Avivului, cat si in capacitatea grupului terorist de a trage simultan un volum mare de rachete.Aceasta este o abilitate pe care se stia ca Hezbollah o are, dar se credea ca este inca la un moment dat pentru Hamas.Acest lucru insa nu inseamna ca Iron Dome nu mai este eficient.Inca intercepteaza majoritatea rachetelor lansate asupra centrelor de populatie israeliene, desi unele trec. Cea mai mare intrebare este daca estimarile serviciilor de informatii israeliene sunt corecte, ca Hamas are doar cateva sute de rachete care pot ajunge la Tel Aviv.Daca aceste estimari sunt corecte, atunci Hamas ar fi putut consuma o mare parte din acel arsenal, chiar daca are alte mii care pot atinge Beersheba, Ashdod si comunitatile din apropierea frontierei Gaza.Dar daca Hamas are mai multe rachete cu raza mai lunga de actiune, acest lucru ar putea avea un impact asupra planurilor Israelului pentru aceasta runda de violenta si mai ales asupra intrebarii cat timp doreste sa dureze.Daca Hamas poate strapunge scutul antiracheta cu 100 de rachete in cateva minute de doua ori intr-o singura zi, cu cat mai multe daune pot face Hezbollah si Iranul cu rachetele mai lungi, mai mari si mai precise pe care le detine?Factorii de decizie israelieni si strategii militari vor trebui sa ia in considerare acest lucru pentru a decide cat timp poate dura si cat de repede vor trebui fie sa escaladeze cu o ofensiva terestra pentru a reduce focul de racheta Hamas (in mod clar, bombardamentul extins al IDF marti a facut-o nu reuseste suficient in asta) sau sa-si gaseasca drumul catre o incetare a focului mai repede si sa faca noi planuri pentru urmatoarea runda.IDF va trebui, de asemenea, sa regandeasca viteza cu care va trebui sa se deplaseze intr-un conflict cu Hezbollah, daramite Iranul.