Gest macabru: un australian a stat 15 ani cu un cadavru in propria casa, folosind odorizante pentru a ascunde duhoarea

Conform anchetei medico-legale, Bruce Roberts, un locuitor din Sydney , l-a ucis pe Shane Snellman in timp ce acesta incerca sa ii sparga locuinta in 2002 si a pastrat cadavrul in casa.Bruce Roberts insusi a murit in 2017 din cauze naturale . Insa ramasitele victimei sale nu au fost descoperite decat un an mai tarziu, in mijlocul unei gramezi de moloz, de agentii de intretinere insarcinati cu curatarea casei.Cadavrul era inconjurat de peste 70 de dezodorizante folosite pentru a ascunde mirosul.Bruce Roberts a fost descris ca un strangator compulsiv extrem, care iesea rar din casa, unde au fost descoperite cel putin zece arme de foc.