Celebrul epidemiolog american Anthony Fauci: "Aproape sigur va fi nevoie de o a treia doza de vaccin anti COVID-19"

"Stim ca eficienta vaccinului dureaza cel putin sase luni si probabil chiar mai mult de atat, dar cred ca aproape sigur vom avea nevoie de o a treia doza de vaccin intr-un interval de aproximativ un an de la prima schema de vaccinare", a explicat Fauci, conform presei internationale.In ceea ce priveste noile tulpini are coronaviruslui , medicul spune ca nu va fi nevoie de vaccinuri modificate fata de cele care sunt in prezent disponibile pentru populatie.