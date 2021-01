Serul va fi schimbat in timp real

Informatia, aparuta in presa internationala , arata ca directorul general al companiei Pfizer a anuntat ca va finanta o celula de supraveghere in teren a mutatiilor Scopul celulei este sa schimbe in timp real forma vaccinului de acum, care functioneaza bine impotriva noii tulpini britanice , dar care nu este la fel de eficient si impotriva tulpinii africane de coronavirus.Prin urmare, se vehiculeaza introducerea a inca o doza identica , a treia, pentru a creste raspunsul imunitar ori un asa-zis "booster", un ser croit impotriva acestei mutatii.