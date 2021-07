A treia doza de vaccin pentru o parte din populatia din Israel. Ce categorie de persoane va fi imunizata

Urmatorul transport de vaccinuri va fi devansat

Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii din Israel. Intr-o interventie la postul de radio Kan, Horowitz a spus ca stocurile de vaccin Moderna sunt disponibile pentru persoanele care au primit deja doua doze.Israelul a vaccinat aproape exclusiv cu BioNTech/Pfizer in campania de pana acum, dar aceste stocuri se vor epuiza pana la sfarsitul lunii iulie.Prim-ministrul Naftali Bennett a informat duminica, in sedinta de cabinet, ca a convenit cu directorul executiv al companiei Pfizer, Albert Bourla, ca urmatorul transport de vaccinuri sa fie devansat, urmand sa soseasca pe 1 august.Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut din nou in ultimul timp in Israel . Majoritatea acestor cazuri sunt cauzate de varianta Delta.Pana in prezent, din totalul de 9,3 milioane de locuitori, Israelul a vaccinat aproape 5,7 milioane cu prima doza (61%) si 5,2 milioane cu ambele doze (56%).