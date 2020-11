China: "Unul dintre cei mai corupti bancheri din istorie", condamnat la moarte cu suspendare

Tribunalul Popular Intermediar din orasul Dongying, provincia orientala Shandong, a explicat intr-un comunicat difuzat prin intermediul retelei sociale Weibo ca, daca el nu mai comite niciun delict in urmatorii doi ani, condamnarea la moarte va fi comutata in inchisoare pe viata, transmite EFE, citit de Adevarul Instanta a mai adaugat ca drepturile politice ale lui Cai au fost suspendate pe viata, iar proprietatile lui au fost confiscate.Potrivit sentintei, Cai a profitat de pozitia pe care o avea pentru "a ocupa ilegal proprietati ale bancii in beneficiul propriu".Cai este "unul dintre cei mai corupti bancheri din istorie", a scris Global Times, un tabloid nationalist publicat de People's Daily detinut de Partidul Comunist din China . Ziarul a relatat ca fostul presedinte al bancii Hengfeng si-a adjudecat sume care depasesc 10,3 miliarde de yuani (1,134 miliarde de euro).Banca Hengfeng, cu sediul la Shandong, a inceput un proces de restructurare in 2017, cand organismele de reglementare chineze au lansat o campanie pentru a limita riscurile financiare in sectorul bancar, a scris publicatia Caixin.Anul trecut, predecesorul lui Cai la conducerea bancii Hengfeng, Jiang Yunxi, a fost si el declarat vinovat de coruptie si condamnat tot la moarte, cu suspendare de doi ani.