Abatorul din Germania unde peste 1.000 de romani s-au imbolnavit de coronavirus nu va mai subcontracta angajarile

Peste 1.500 de lucratori ai abatorului companiei Toennies din districtul Guetersloh au fost infectati cu noul coronavirus, multi dintre ei fiind romani. Acest focar a fortat izolarea a circa 670.000 de persoane in respectiva zona.Descoperirea focarului de coronavirus la acest abator a declansat o dezbatere cu privire la standardele din industria alimentara din Germania precum si cu privire la dependenta de mana de lucru a muncitorilor emigranti, in special din Romania.Vineri, grupul Toennies a anuntat ca va demara un proiect pilot in cadrul caruia, pana la data de 30 septembrie, va angaja in mod direct 1.000 de angajati in operatiunile de sacrificare si procesare a carnii, in ideea de a pune capat sub-contractarii pentru operatiunile de procesare a carnii pana la finele acestui an.Aceste schimbari sunt doar primele dintr-o serie si demonstreaza ca grupul Toennies ia in serios solicitarile care i-au fost adresate si lucreaza in mod accelerat "pentru a respecta cererile venite din partea mediului politic si a societatii", a declarat directorul Clemens Toennies.Ministrul german al Muncii, Hubertus Heil, a criticat ceea ce el a numit sistemul de "sub-sub-subcontractare" din abatoare si a introdus noi legi care le obliga sa angajeze personal in mod direct. In Germania unele abatoare lucreaza cu firme subcontractoare care le furnizau muncitori emigranti. De asemenea, chiar si unele firme subcontractoare se bazeaza la randul lor pe alte firme subcontractoare care sa le aduca muncitori.In mod normal, abatorul firmei Toennies din districtul Guetersloh, landul Renania de Nord-Westfalia, proceseaza intre 12% si 14% din efectivele de porci din Germania, fiind doar unul din cele 19 abatoare detinute de grupul Toennies in Germania.Autoritatile locale din Guetersloh negociaza inca un plan de igiena cu conducerea abatorului, care a primit ordin provizoriu de a ramane inchis pana pe 17 iulie. AG